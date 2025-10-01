Атлетико Мадрид писа петица и на Айнтрахт дни след триумфа срещу Реал, специален гол за Гризман

Атлетико Мадрид изигра нов много силен двубой след сладкия успех над Реал Мадрид с 5:2 през уикенда. Сега „рохибланкос“ отново вкараха пет гола и разгромиха с 5:1 Айнтрахт (Франкфурт) в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Три от головете за тима на Диего Симеоне паднаха още през първата част, когато те си гарантираха успеха. Аржентинският наставник бе наказан след загубата от Ливърпул и гледаше мача от трибуните, но това въобще не повлия негативно на отбора му. Петима различни голмайстори се разписаха за испанците днес, а особено специално бе попадението за Антоан Гризман. То бе под номер 200 за французина за него с екипа на „дюшекчиите“ във всички турнири – което е и рекорд.

200 - Antoine Griezmann has scored his 200th goal for Atlético Madrid in all competitions (454 matches), at least 28 more than any other player in the club's history (Luis Aragonés, 172).



Historic. pic.twitter.com/cgdCTpuqFH — OptaJose (@OptaJose) September 30, 2025

Така Атлетико Мадрид записа първата си победа в турнира на богатите през този сезон след драматичната си загуба от Ливърпул в първия мач. Айнтрахт пък остава с три точки след днес.

Още в 4-ата минута Атлетико поведе, след като опит за подаване на Джулиано Симеоне бе пресечен, но топката отиде в Джакомо Распадори, който отблизо се разписа – 1:0 за испанците. В 33-ата минута момчетата на Симеоне удвоиха аванса си след корнер. Гризман стреля в тялото на вратаря на Айнтрахт Кауа, който спаси, но Робин Льо Норман бе най-съобразителен и с удар вкара за 2:0. Летящото полувреме за Атлети завърши и със специалния гол номер 200 на Антоан Гризман. Французинът се възползва от чудесно подаване на Хулиан Алварес, който проби и му поднесе топката на тепсия – 3:0 за Атлетико Мадрид.

5 - Atlético Madrid had five different goalscorers (Raspadori, Le Normand, Griezmann, Simeone and Julián) in a UEFA Champions League match for the second time, following a match against Malmö in October 2014 (also five).



Coral. pic.twitter.com/mMcMvl1g4o — OptaJose (@OptaJose) September 30, 2025

През втората част Айнтрахт успя да върне едно попадение чрез Йонатан Буркарт в 57-ата минута. Тогава нападателят на "франките" се възползва от добро подаване на Ансгар Кнауф и намали на 3:1. След това обаче Атлети обаче отново се развихри. В 70-ата минута се разписа и Джулиано Симеоне, който вкара с глава след центриране от корнер на Алварес - 4:1. Бившият играч на Манчестър Сити също видя името си сред голмайсторите, след като в 82-рата минута Атлетико получи дузпа заради игра с ръка в наказателното поле на резервата на гостите Аурел Аменда. Самият Алварес изпълни хладнокръвна "Паненка" и така оформи страхотния успех с 5:1 над немския тим.

Снимки: Imago