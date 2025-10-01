Това е нашата сила, надъхан е Гризман

Антоан Гризман отбеляза своя гол номер 200 за Атлетико Мадрид при първата победа на тима за сезона в Шампионската с 5:1 над Айнтрахт Франкфурт. Французинът реализира попадението с удар от близко разстояние в добавеното време на първото полувреме и го отпразнува с фланелка на клуба с надпис "200" на гърба, като най-резултатен голмайстор на “рохибланкос”.

"Много се насладих тази вечер, чувството е страхотно. Много съм горд, че достигнах границата от 200 гола", заяви Гризман пред Movistar Plus.

"Беше трудно, но заедно успяхме да го постигнем. Отборът е в добра форма. Обратът срещу Райо Валекано при победа с 3:2 в Ла Лига миналата сряда ни се отрази добре. В добра форма сме и трябва да продължим в същия дух. Натискаме, агресивни сме и задаваме бързо темпо за играта", коментира още френският футболист, цитиран от БТА.

"Това е нашата сила, нашият стил на футбол и трябва да продължим в същия дух. Искаме да вкарваме голове и да не допускаме. Винаги искаме повече", завърши Гризман.