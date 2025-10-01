Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Изиграхме добър мач във всяко едно отношение

Симеоне: Изиграхме добър мач във всяко едно отношение

  • 1 окт 2025 | 01:31
  • 2350
  • 0

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне имаше защо да е доволен след успеха с 5:1 над Айнтрахт в Шампионската лига. Във втори пореден мач тимът му бележи 5 попадение и по всичко личи, че вече намира верния ритъм. Наставникът заяви, че играчите му са изиграли дъбор мач във всяко едно отношение.

"Мисля, че изиграхме добър мач във всяко едно отношение.Бяхме ефективни в атака, въпреки че винаги може повече. Феновете ни са невероятни, те не спираха да ни подкрепят да продължаваме напред и ние им се отблагодарихме по най-добрия начин за това", заяви Симеоне.

Атлетико Мадрид писа петица и на Айнтрахт дни след триумфа срещу Реал, специален гол за Гризман
Атлетико Мадрид писа петица и на Айнтрахт дни след триумфа срещу Реал, специален гол за Гризман

Антоан Гризман отбеляза своя гол номер 200 за "дюшекчиите" и наставникът не подмина тази тема.

"Благодарни сме на Антоан за неговите 200 гола. Помня, когато дойде при нас като крило, ние го преквалифицирахме в атакуващ полузащитник, защото виждах, че има потенциал да изпълнява тази рола, а накрая той стана световен шампион. След това се завърна при нас, а благодарността, която получава от трибуните е ясен знак за това колко много дава на отбора. Талантът няма възраст", допълни специалистът.

"Непрестанно работим над статичните положения, защото те са важни във футбола на това ниво. Те ни помогнаха много в последните два мача, така че се надявам да продължим в този дух, защото помним колко полезни ни бяха през 2014 година. Ако оставим настрана головете, има неща, които трябва да подобрим, както в защита, така и в атака. Но смятам, че продължаваме да се развиваме. Имаме играчи, които могат да се противопоставят на всеки, а това е най-важното", завърши аржентинецът.

Снимки: Imago

