Байер удължи положителната си серия срещу Унион

Отборът на Байер (Леверкузен) записа безпроблемен успех с 2:0 при домакинството си на Унион (Берлин) от шестия кръг на Бундеслигата. Така „аспирините“ нямат загуба от този противник в десет поредни мача.

Съставът на Каспер Юлманд заслужено стигна до победата, тъй като доминираше през целия мач и отправи два пъти повече удари от гостуващия тим. В 33-тата минута Ернест Поку откри резултата след асистенция на Лукас Васкес, а в 49-ата Кристиан Кофане се възползва от това, че съперниковият вратар му подари топката, за да удвои преднината на своя тим. Леверкузен можеше да запише и по-убедителен успех, но в 57-ата минута гредата спря шут на резервата Ибрахим Маза.

Така Байер поне временно се настани на четвъртата позиция в класирането с актив от 11 точки, докато със своите седем Унион се намира на 12-ото място.

Снимки: Gettyimages