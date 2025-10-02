Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Байер (Леверкузен) стигна само до 1:1 в домакинството си на ПСВ Айндховен в Шампионската лига. "Аспирините" не успяха да задържат прендината си, а старши треньорът Каспер Юлманд посочи като основен проблем липсата на прецизност в завършващата фаза.

„Всъщност, имахме възможности за повече от един гол. Имахме шансове за победа. Липсва ни завършващият удар, последният пас. Създадохме шест или седем ситуации с числен превес", посочи Юлманд.

„Нямаме тренировки. Играем мачове. Всичко е възстановяване и подготовка за следващия мач. Караме от мач на мач", продължи датчанинът.

53-годишният специалист добави, че отборът е на добър път, но се нуждае от малко време и няколко добри резултата, за да започне да показва постоянство.

