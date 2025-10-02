Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 625
  • 0
Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Байер (Леверкузен) стигна само до 1:1 в домакинството си на ПСВ Айндховен в Шампионската лига. "Аспирините" не успяха да задържат прендината си, а старши треньорът Каспер Юлманд посочи като основен проблем липсата на прецизност в завършващата фаза.

„Всъщност, имахме възможности за повече от един гол. Имахме шансове за победа. Липсва ни завършващият удар, последният пас. Създадохме шест или седем ситуации с числен превес", посочи Юлманд.

Байер (Леверкузен) пропусна да запише първа победа в ШЛ
Байер (Леверкузен) пропусна да запише първа победа в ШЛ

„Нямаме тренировки. Играем мачове. Всичко е възстановяване и подготовка за следващия мач. Караме от мач на мач", продължи датчанинът.

53-годишният специалист добави, че отборът е на добър път, но се нуждае от малко време и няколко добри резултата, за да започне да показва постоянство.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Валверде: Съперникът не прости грешките ни

Валверде: Съперникът не прости грешките ни

  • 2 окт 2025 | 03:56
  • 544
  • 0
Ади Хютер: Заслужихме равенството

Ади Хютер: Заслужихме равенството

  • 2 окт 2025 | 03:32
  • 404
  • 0
Ковач: В такива мачове трябва и късмет

Ковач: В такива мачове трябва и късмет

  • 2 окт 2025 | 03:08
  • 463
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 777
  • 0
Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

  • 2 окт 2025 | 02:43
  • 430
  • 0
Гуардиола оспори дузпата

Гуардиола оспори дузпата

  • 2 окт 2025 | 01:59
  • 615
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23368
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23417
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12537
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 15146
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9380
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 9019
  • 0