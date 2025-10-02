Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. ПСВ Айндховен
  3. Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

  • 2 окт 2025 | 06:42
  • 1181
  • 0
Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

ПСВ Айндховен спечели първата си точка в Шампионската лига при гостуването на Байер (Леверкузен), но треньорът Петер Бош остана с усещането, че отборът му е можел да постигне и повече срещу "аспирините".

„Те имаха своите шансове, но са и добър отбор. Отмениха ни красив гол, което беше жалко. В противен случай щяхме да влезем още по-добре в мача. Изостанахме в резултата нещастно, но въпреки това запазихме самообладание и вкарахме страхотен гол. В края на мача си помислих, че можехме да постигнем и повече. Като цяло смятам, че момчетата се справиха много добре“, анализира Бош.

Байер (Леверкузен) пропусна да запише първа победа в ШЛ
Байер (Леверкузен) пропусна да запише първа победа в ШЛ

„Видях отбор, който, ако играе с тази нагласа и борбеност, трябва да играе по същия начин и в първенството. Момчетата могат да го направят, иначе не бих го изисквал от тях. Но сега видяхте, че могат", подчерта специалистът.

В края на мача гостуващите фенове направиха красив жест към Малик Тилман, който през лятото смени ПСВ с Леверкузен. Американецът беше аплодиран и името му беше скандирано.

Прекрасно и напълно заслужено. Малик допринесе много за ПСВ през двете години, в които беше тук, и е хубаво, че получава такова признание", добави Петер Бош.

Снимки: Gettyimages

