Леверкузен удължи договора на световен шампион

Байер (Леверкузен) удължи договора на световния шампион с Аржентина Есекил Паласиос до юни 2030 г., съобщиха официално от германския клуб.

В момента 26-годишният полузащитник се възстановява от контузия и има записани само 44 минути досега през сезона. Предишният му контракт изтичаше през 2028 г.

Pala bleibt! 🤝

Exequiel Palacios hat seinen Vertrag in Leverkusen vorzeitig bis 2030 verlängert. ⚫️🔴#Pala2030 | #Bayer04 pic.twitter.com/yFS1Q9WIta — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 3, 2025

"Есекиел Паласиос е сред ключовите ни футболисти в последните години и ще продължи да поема много отговорности в изграждането на състав, който е гладен за успеха и способен да печели трофеи", коментира управляващият директор по спортните въпроси Зимон Ролфес.

Паласиос беше основна част от отбора на Байер (Леверкузен), който спечели титлата в Бундеслигата и Купата на Германия през сезон 2023/2024, в който не допусна поражение на домашната сцена.

"Байер премина през спиращо дъха развитие откакто пристигнах в Германия преди пет години. Чувството да бъда такава важна част от този процес е страхотно", заяви аржентинският футболист.

Следвай ни:

Снимки: Imago