Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Леверкузен удължи договора на световен шампион

Леверкузен удължи договора на световен шампион

  • 3 окт 2025 | 17:08
  • 523
  • 0
Леверкузен удължи договора на световен шампион

Байер (Леверкузен) удължи договора на световния шампион с Аржентина Есекил Паласиос до юни 2030 г., съобщиха официално от германския клуб.

В момента 26-годишният полузащитник се възстановява от контузия и има записани само 44 минути досега през сезона. Предишният му контракт изтичаше през 2028 г.

"Есекиел Паласиос е сред ключовите ни футболисти в последните години и ще продължи да поема много отговорности в изграждането на състав, който е гладен за успеха и способен да печели трофеи", коментира управляващият директор по спортните въпроси Зимон Ролфес.

Паласиос беше основна част от отбора на Байер (Леверкузен), който спечели титлата в Бундеслигата и Купата на Германия през сезон 2023/2024, в който не допусна поражение на домашната сцена.

"Байер премина през спиращо дъха развитие откакто пристигнах в Германия преди пет години. Чувството да бъда такава важна част от този процес е страхотно", заяви аржентинският футболист.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

  • 3 окт 2025 | 15:39
  • 827
  • 0
„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

  • 3 окт 2025 | 15:16
  • 676
  • 0
Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

  • 3 окт 2025 | 15:15
  • 1933
  • 0
Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

  • 3 окт 2025 | 15:07
  • 1224
  • 0
Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

  • 3 окт 2025 | 14:58
  • 462
  • 0
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 8062
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 4981
  • 1
11-те Славия и Локо (София)

11-те Славия и Локо (София)

  • 3 окт 2025 | 19:04
  • 13
  • 0
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7721
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29577
  • 87
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10464
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8199
  • 7