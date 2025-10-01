Популярни
Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  Байер (Леверкузен)
Върху Тен Хаг беше изсипана количка с тор, недоволства агентът му

  • 1 окт 2025 | 17:21
  • 1236
  • 0
Ерик тен Хаг преживя тежък период, след като беше уволнен като наставник на Байер (Леверкузен) след само два месеца в клуба. Тази вечер германският клуб се изправя срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига, но за Тен Хаг главата “Леверкузен” е затворена. Неговият агент Кеес Вос твърди, че треньорът е бил несправедливо представен в лоша светлина.

След раздялата му с Байер Тен Хаг беше представен в Германия като неопитен треньор, който дори имал затруднения с подготовката на тактическите разговори. Вос категорично отхвърля тази критика. „Всеки, който познава този свят, знае, че това не е така. Това е толкова далеч от истината, че е смешно. Това уволнение беше от друго ниво. Тук наистина беше извършено убийство на характер. Количката с тор беше изсипана върху Ерик. Казах това и на Симон Ролфес (спортен директор на Байер - бел. ред.)“, казва мениджърът от агенция SEG пред De Volkskrant.

Уволнението е оставило дълбоки следи у Тен Хаг. „Той претърпя сериозен удар и разочарованието е голямо“, споделя Вос. При уволнението си Тен Хаг веднага заяви, че никога не е бил подкрепян от ръководството на Леверкузен. „Имам чувството, че това никога не е била връзка, основана на взаимно доверие“, отбеляза той в реакция от SEG относно преждевременното уволнение.

Основен проблем беше напускането на няколко топ играчи през лятото, включително Гранит Джака, лидер в отбора. Тен Хаг не подкрепяше всеки трансфер и изразяваше недоволството си публично. Вос обяснява: „В разговорите ни постоянно ни уверяваха, че максимум трима топ играчи ще напуснат. Оказаха се много повече.“ Тези трансфери и тяхното време доведоха до нарушени отношения в клуба. „Нещата не вървяха. Контактът беше твърде суров, твърде делови“, добавя Вос.

Освен критиките към Тен Хаг, в германската преса се появиха и истории за агенцията SEG, която уж е налагала играчи при преговори за договори. Вос нарича тези твърдения „пълна безсмислица“ и подчертава, че SEG е посредничила само за един трансфер на “БайАрена”. „От нашите играчи само Марк Флекен премина в Леверкузен, но това беше договорено още преди Ерик да подпише.“

За Ерик тен Хаг тази вечер обещава да бъде специална. Два от бившите му клуба се изправят един срещу друг в Шампионската лига. В ПСВ той беше помощник-треньор на Фред Рутен преди много години.

