Треньорът на Леверкузен си пожела победа преди паузата в първенството

  • 4 окт 2025 | 01:35
Треньорът на Леверкузен си пожела победа преди паузата в първенството

Старши треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд подчерта, че отборът му иска да се представи добре срещу Унион (Берлин) в събота и да влезе в международната пауза с "позитивно чувство".

"Наистина очакваме с нетърпение мача пред нашата публика. Преди всичко искаме да влезем в международната пауза с позитивно чувство - отборът и аз като треньор, разбира се. Защото, като треньор, мразя да чакам 14 дни за следващия мач. Ето защо утрешният е много важен", каза той на пресконференция.

Леверкузен завърши 1:1 с ПСВ в Шампионската лига, докато в Бундеслигата е шести само с две победи в пет мача.

"Момчетата започват да се ориентират и най-вече стават по-гъвкави в позиционната си игра. Бяхме малко прекалено сковани в началото", обясни Юлманд, цитиран от ДПА.

"Вече виждам ясно подобрение от мача срещу Санкт Паули и ПСВ, развиваме се стъпка по стъпка. Имаме индивидуално силни играчи, така че усещам, че все още има голям потенциал в отборната работа", добави той.

За мача от първенството срещу Унион, Юлманд може да разчита отново на Роберт Андрих, Лукас Васкес, Аксел Тапе, Патрик Шик и Есекиел Паласиос.

Снимки: Gettyimages

