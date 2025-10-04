Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия получи стадиона в Белослав за 30 години

Фратрия получи стадиона в Белослав за 30 години

  • 4 окт 2025 | 02:38
  • 302
  • 0
Фратрия получи стадиона в Белослав за 30 години

Амбицираният да влезе в efbet Лига отбор на Фратрия (Варна) обяви на страницата си във фейсбук, че вече е получил стадиона в град Белослав под наем за 30 години и нарече договорът "началото на един голям и дългосрочен проект".

Плановете са да бъде направен основен и сериозен ремонт на съоръжение, което явно трябва да придобие вид за лицензиране за Първа лига. В момента Фратрия заема 3-о място във Втора лига с 24 точки и един мач по-малко от 2-ия Янтра (Габрово), който също има 24. На върха е Дунав (Русе) с 25.

Фратрия от създаването си смени няколко домакински терена, но така и не може да влезе официално във Варна със свой стадион. Тимът на бизнесмена Виктор Бакуревич използваше стадионите в Бенковски, Старо Оряхово, Албена, в момента пък провежда домакинските си мачове на стадион "Спартак" във Варна. Стадионът в Белослав и в момента е използван, но за тренировки, а след реконструкцията ще приема мачовете на отбора.

"Взехме стадиона в Белослав под наем за 30 години – това е началото на един голям и дългосрочен проект. Плановете ни са да го превърнем в официален стадион на отбора Фратрия. В момента водим активни преговори с Министерството на спорта и общината за изграждане на осветление – ключова стъпка, която ще ни позволи да провеждаме мачове и тренировки и вечерно време. След решаването на този въпрос ще започнем поетапно възстановяване на трибуните и цялата необходима инфраструктура.

Това е принос към развитието на спорта в нашия град и стабилна база за отбора за много години напред. Благодарим на всички, които ни подкрепят – заедно ще превърнем стадиона в място, където се раждат победи!", се казва на официалната страница на виненочервените.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Генчев: Вкараха ни нередовен гол, но не това реши мача

Генчев: Вкараха ни нередовен гол, но не това реши мача

  • 3 окт 2025 | 21:59
  • 1179
  • 3
Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

  • 3 окт 2025 | 21:41
  • 24776
  • 88
Белчев: Нелепа грешка ни лиши от победата

Белчев: Нелепа грешка ни лиши от победата

  • 3 окт 2025 | 20:41
  • 1297
  • 3
Дубълът на Лудогорец нанесе трета поредна загуба на Миньоро

Дубълът на Лудогорец нанесе трета поредна загуба на Миньоро

  • 3 окт 2025 | 20:00
  • 1615
  • 2
Душан Косич: Не сме щастливи, днешният мач бе различен спрямо този срещу Левски

Душан Косич: Не сме щастливи, днешният мач бе различен спрямо този срещу Левски

  • 3 окт 2025 | 19:42
  • 1010
  • 1
Дубълът на ЦСКА с гръмка победа във Втора лига

Дубълът на ЦСКА с гръмка победа във Втора лига

  • 3 окт 2025 | 18:36
  • 13846
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

  • 3 окт 2025 | 21:41
  • 24776
  • 88
Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

  • 3 окт 2025 | 22:17
  • 11309
  • 2
Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

  • 3 окт 2025 | 22:21
  • 7583
  • 21
В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

В последната секунда: Локо (Пловдив) измъкна точка от София след груба вратарска грешка

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 30081
  • 22
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 17929
  • 15
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 39647
  • 108