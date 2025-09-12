Популярни
Голяма агитка подкрепи Фратрия

  • 12 сеп 2025 | 18:09
  • 821
  • 2
Голяма агитка подкрепи Фратрия

Голяма агитка от близо стотина привърженици подкрепи Фратрия. Под звуците на тъпан, знамена и възгласи - "Сърце , душа само Фратрия" колоритните фенове окуражаваха любимците си. На VIP трибуната бяха забелязани и доста интересни личности от родния ни футбол. Освен президента на Фратрия Виктор Бакуревич, мачът бе изгледан от бившия треньор на Левски, Сливен и Спартак Варна Людмил Горанов, президента на Добруджа Сергей Серафимов и спортния директор Енгибар Енгибаров, ръководството на Спартак в лицето на двамата представители Алекс Илиев и Мартен Демирев.

/Пламен Трендафилов/

