Помощникът на Хьогмо: Сега малко почивка, трансферите винаги са важни

Асистентът на наставника на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо - Микаел Старе, който води "орлите" срещу Берое, сподели мнението си след 4:0 на стадиона под Аязмото. Помощник-треньорът призна, че не е доволен от началото на мача, но изрази задоволство от крайния резултат в последния мач от календарната година.

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

"В началото допуснахме повече грешки, но след това играехме все по-добре, стигнахме до две попадения в кратък период. Смятам, че не започнахме по най-добрия начин. За първи път играхме срещу отбор с петима в защита, бранеха се добре, правеха добър преход, за наш късмет не успяха да вкарат гол.

Мисля, че играчите се раздават, дават всичко от себе си, работихме много и в тактическо естество. Представят се добре и на тренировките, добър период за нас, за почивка, за глътка въздух и след това за подготовка. Трансферният прозорец винаги е много важен, но ние от треньорския щаб сме по-фокусирани върху тренировките, Хьогмо ще се насочи към трансферите", каза Микаел Старе.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto