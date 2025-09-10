Фратрия със силен трансфер - привлече полузащитник с над 200 мача в елита

Фратрия привлече полузащитника Румен Руменов. Опитният халф за последно игра в елитния Добруджа, а сега ще защитава цветовете на тима от Бенковски. Руменов беше представен със специално видео от новия си тим, като ще носи номер 8 във Фратрия.

Ето какво пишат от клуба:

Добре дошъл във „Фратрия“, Румен!

Зад гърба си има над 350 мача в професионалния футбол, от които повече от 200 в Първа лига на България. Познава вкуса на европейските турнири, умее да се бори на високо ниво и идва при нас с огромно желание да побеждава.

Румен е истински професионалист, който винаги се раздава докрай на терена. Вярваме, че заедно с него ще станем още по-силни!