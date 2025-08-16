Фратрия превзе и "Бончук"

Популярни
  • 16 авг 2025 | 19:54
  • 1779
  • 0
Фратрия остава с пълен актив от 12 точки след първите 4 кръга във Втора лига. Тимът спечели гостуването си на Марек с 3:1 и продължава без грешка от началото на сезона.

Иван Брикнер даде аванс на своя отбор в 26-ата минута, а след почивката Айвън Ангелов (51') и Ерик Манолков (88') оформиха класическия резултат. В добавеното време на срещата домакините стигнаха до почетно попадение, дело на Борислав Николов.

За тях това беше първа загуба през настоящата кампания и те остават на петото във временното класиране с актив от 5 точки. В следващия кръг дупничани гостуват на Янтра в Габрово.

Фратрия запазва лидерската позиция преди предстоящия сблъсък със Спортист (Своге) другата седмица.

