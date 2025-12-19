Популярни
  • 19 дек 2025 | 21:11
Цветомир Найденов цитира Бритни Спиърс след чистката в Бистрица

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира във "Фейсбук" по любопитен начин чистката преди Коледа в отбора от Бистрица. По-рано през деня "червените" обявиха раздяла с Шариф Осман, Касиано Бузон, Вагниньо и Зе Витор.

Найденов използва основния рефрен и заглавието на хита на американската поп икона Бритни Спиърс от 2000 г. Oops!... I Did It Again - в превод на български: "Опа!... Направих го отново". След това традиционно бизнесменът започна да отговаря на фенски коментари под своята публикация.

