  2. Берое
  3. Урибе: Първото полувреме беше добро за нас

Урибе: Първото полувреме беше добро за нас

  • 19 дек 2025 | 19:53
  • 248
  • 1

Наставникът на Берое Хосу Урибе говори след загубата на своя тим от Лудогорец. “Заралии” отстъпиха тежко на разградчани с 0:4 у дома.

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски
Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

“Първото полувреме беше добро за нас. Стояхме много по-добре от Лудогорец и както се защитавахме по най-добрия начин и имахме три много добри ситуации, в двете последни минути на полувремето загубихме с едни груби грешки. Вече второто полувреме те започнаха да натискат повече и беше ясно, че няма какво да направим.

Салидо има проблеми, контузен е. Искахме да го съхраним. Виждахме, че първото полувреме върви към равенство и идеята беше той да влезе второто полувреме, за да помогне. Можеше да ни помогне много и да променим мача.

Всичко зависи от спортния директор и от президента дали Салидо ще остане. Всичко зависи как виждат отбора, какви нови играчи можем да вземем. Сега трябва да си починем.

Вече направихме една среща, на която казах на президента и спортния директор. Сега ще работим, за да намерим точните играчи, които да помогнат на Берое”, заяви Урибе.

