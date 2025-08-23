Фратрия няма спирка! И Спортист (Своге) не успя да спре морския тим

Фратрия постигна пореден успех през този сезон, след като се наложи с 2:1 над Спортист (Своге) в двубой от петия кръг на Втора лига. Така отборът от Бенковски е единственият, който има само победи старта на новата кампания и показва впечатляваща форма.

Мирослав Маринов даде аванс на своя тим в 19-ата минута, след като се възползва от недобро ориентиране на защитник на “шоколадите”. Крилото пое топката и с хубав удар от близка дистанция реализира за 1:0. Гостите все пак стигнаха до изравняване на резултата в 33-ата минута, когато Никола Гелин вкара след разбъркване в наказателното поле на домакините. Малко след началото на втората част обаче Иван Брикнер прониза вратата на Спортист след удар от дистанция по земя.

В генералното класиране Фратрия уверено води с пълен актив от точки - 15. Спортист пък е седми с шест пункта.