Хълк се раздели с Локо (Пд), насочва се към нещо друго

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Николай Николаев взе решение да сложи край на състезателната си кариера. Ръководството на клуба уважи неговото желание и днес двете страни се разделиха по взаимно съгласие. След края на активната си кариера Николаев ще насочи усилията си към развитие в друго професионално поприще.

Николай Николаев - Хълк има общо 63 мача с екипа на "черно-белите", като има и един гол на своята сметка за пловдивчани. Носител е на Купата (2020) и Суперкупата (2020) на България с Локомотив. В своята кариера е играл още за отборите на Спартак (Плевен), Добруджа, Царско село, Берое и Хебър.

"Искам да изкажа своята признателност към Локомотив за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички треньори, съотборници и хората в клуба, с които имах честта да работя. Специални благодарности отправям и към феновете – тяхната подкрепа винаги е била безценна за мен. Напускам с уважение и само с топли чувства към Локомотив, който завинаги ще остане част от моя спортен път. Сега насочвам своето внимание към изцяло ново за мен поприще", каза фланговият футболист пред сайта на "смърфовете".