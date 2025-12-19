Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Дуа: Тази седмица беше перфектна за мен

Дуа: Тази седмица беше перфектна за мен

  • 19 дек 2025 | 19:37
  • 317
  • 0

Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа говори след победата на своя тим над Берое. “Орлите” разгромиха своя опонент с 4:0, а швейцарецът отбеляза две от попаденията.

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски
Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

“Това, че отбелязахме първи беше ключовият момент. Контролирахме всичко. Заслужена победа за нас.

Винаги е хубаво да завърши полусезонът по този начин. Имах трудни периоди, затова съм щастлив, че бележа. Гледам към следващата година с нетърпение.

Аз изисквам от себе си най-доброто. Искам да играя във всеки един двубой. Тази седмица беше перфектна за мен.

Искам да спечелим и продължим напред в Лига Европа. Искам да взема и аз участие, но гледам с нетърпение към това”, заяви Дуа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Помощникът на Хьогмо: Сега малко почивка, трансферите винаги са важни

Помощникът на Хьогмо: Сега малко почивка, трансферите винаги са важни

  • 19 дек 2025 | 19:47
  • 329
  • 0
Хълк се раздели с Локо (Пд), насочва се към нещо друго

Хълк се раздели с Локо (Пд), насочва се към нещо друго

  • 19 дек 2025 | 19:30
  • 2059
  • 0
Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 19306
  • 105
Марек с първо зимно попълнение

Марек с първо зимно попълнение

  • 19 дек 2025 | 19:13
  • 635
  • 0
Тръгна си старши треньорът на Академик (Свищов)

Тръгна си старши треньорът на Академик (Свищов)

  • 19 дек 2025 | 18:23
  • 784
  • 0
Ляв бек се завърна в Струмска слава

Ляв бек се завърна в Струмска слава

  • 19 дек 2025 | 18:08
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 19306
  • 105
Болоня - Интер (съставите)

Болоня - Интер (съставите)

  • 19 дек 2025 | 20:00
  • 558
  • 0
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 14810
  • 7
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 23115
  • 46
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 16137
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 19384
  • 18