Дуа: Тази седмица беше перфектна за мен

Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа говори след победата на своя тим над Берое. “Орлите” разгромиха своя опонент с 4:0, а швейцарецът отбеляза две от попаденията.

“Това, че отбелязахме първи беше ключовият момент. Контролирахме всичко. Заслужена победа за нас.

Винаги е хубаво да завърши полусезонът по този начин. Имах трудни периоди, затова съм щастлив, че бележа. Гледам към следващата година с нетърпение.

Аз изисквам от себе си най-доброто. Искам да играя във всеки един двубой. Тази седмица беше перфектна за мен.

Искам да спечелим и продължим напред в Лига Европа. Искам да взема и аз участие, но гледам с нетърпение към това”, заяви Дуа.