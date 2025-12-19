Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) се раздели с вратар

Спартак (Варна) се раздели с вратар

  • 19 дек 2025 | 20:14
  • 123
  • 0

Спартак (Варна) обяви, че се разделя с вратаря си Илия Шаламанов-Тренков. Българинът с австралийски паспорт основно се изявяваше като втори избор под рамката на вратата на “соколите” и записа мачове за Купата на страната.

Ненужни в Ботев (Пловдив) се очаква да подсилят Спартак (Варна)
Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна и Илия Шаламанов-Тренков се разделят по взаимно съгласие.

Благодарим на Илия за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя му в клуба. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства!

