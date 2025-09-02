Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна)

Спартак (Варна) и Фратрия продължават сътрудничеството помежду си, като този път споразумението им е във връзка със стадиона на "соколите". Отборът от Втора лига ще поддържа съоръжението и ще заплаща наем, в замяна на което ще играе своите домакински срещи там.

Нов кръг във Втора лига - нова победа за Фратрия

Ето какво написаха от Спартак:

"Сътрудничеството между Спартак Варна и Фратрия продължава

След осъществения трансфер на Грънчов, ние и Фратрия продължаваме партньорството си и стигнахме до ново споразумение – този път във връзка със стадион „Спартак“.

Фратрия ще:

- извърши начални инвестиции, свързани с няколко големи мероприятия по аериране, валиране и цялостна посявка на терена;

- провежда регулярни дейности по поддръжка на съоръжението;

- осигурява човешки ресурс, експертиза и материали;

- заплаща наем за ползването на стадиона и ще играе там своите срещи.

Така реално Фратрия поема изцяло ангажимент за поддръжката и състоянието на базата, а в замяна получава възможността да я използва.

Постигнатата рамка осигурява устойчиво управление и редовна поддръжка на стадиона – нещо, което в момент като този е от голяма полза за нашия клуб".