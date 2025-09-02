Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна)

Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна)

  • 2 сеп 2025 | 11:55
  • 393
  • 0
Фратрия ще домакинства на стадиона на Спартак (Варна)

Спартак (Варна) и Фратрия продължават сътрудничеството помежду си, като този път споразумението им е във връзка със стадиона на "соколите". Отборът от Втора лига ще поддържа съоръжението и ще заплаща наем, в замяна на което ще играе своите домакински срещи там.

Нов кръг във Втора лига - нова победа за Фратрия
Нов кръг във Втора лига - нова победа за Фратрия

Ето какво написаха от Спартак:

"Сътрудничеството между Спартак Варна и Фратрия продължава

След осъществения трансфер на Грънчов, ние и Фратрия продължаваме партньорството си и стигнахме до ново споразумение – този път във връзка със стадион „Спартак“.

Фратрия ще:

- извърши начални инвестиции, свързани с няколко големи мероприятия по аериране, валиране и цялостна посявка на терена;
- провежда регулярни дейности по поддръжка на съоръжението;
- осигурява човешки ресурс, експертиза и материали;
- заплаща наем за ползването на стадиона и ще играе там своите срещи.

Така реално Фратрия поема изцяло ангажимент за поддръжката и състоянието на базата, а в замяна получава възможността да я използва.

Постигнатата рамка осигурява устойчиво управление и редовна поддръжка на стадиона – нещо, което в момент като този е от голяма полза за нашия клуб".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) привлича двама нови

Спартак (Варна) привлича двама нови

  • 2 сеп 2025 | 09:58
  • 910
  • 1
България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

  • 2 сеп 2025 | 09:35
  • 3016
  • 0
Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 3412
  • 4
В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

  • 2 сеп 2025 | 09:07
  • 3322
  • 0
В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

  • 2 сеп 2025 | 09:01
  • 5882
  • 4
Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

  • 2 сеп 2025 | 07:49
  • 1052
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 5038
  • 0
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 951
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 197135
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 4107
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 4764
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1955
  • 0