Лаконичен, но много бърз Пиастри днес в Сингапур

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри с Макларън беше много лаконичен след петъчните свободни тренировки, но пък завърши на първо място, при това с почти половин секунда аванс пред съотборника си Ландо Норис.

След проблемите в Баку днес Пиастри изглеждаше и действаше много уверено и напомни, че силното представяне на Макларън се завръща и той може отново да е лидер на колоната.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

„Колата ни днес се представя добре, мисля че научихме много от тези свободни тренировки. Добър ден за нас, всичко се получава добре и както очаквахме“, набързо обясни Пиастри в края на деня.

А в първата тренировка, след като беше забавен от един от пилотите на Ферари той се пошегува, че един ден в Маранело ще открият страничните огледала.

Хамилтън: Ще се опитаме да се доближим до Макларън

„Познатият ни Пиастри се завърна, уверен, силен и много бърз, така че съперниците му този уикенд може и да нямат много шансове“, това коментира за ВВС източник от Макларън.

Леклер обясни как се е ударил в Норис

Норис: Труден ден за мен, не се справям добре

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages