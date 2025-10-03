Популярни
Лаконичен, но много бърз Пиастри днес в Сингапур

  3 окт 2025
Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри с Макларън беше много лаконичен след петъчните свободни тренировки, но пък завърши на първо място, при това с почти половин секунда аванс пред съотборника си Ландо Норис.

След проблемите в Баку днес Пиастри изглеждаше и действаше много уверено и напомни, че силното представяне на Макларън се завръща и той може отново да е лидер на колоната.

„Колата ни днес се представя добре, мисля че научихме много от тези свободни тренировки. Добър ден за нас, всичко се получава добре и както очаквахме“, набързо обясни Пиастри в края на деня.

А в първата тренировка, след като беше забавен от един от пилотите на Ферари той се пошегува, че един ден в Маранело ще открият страничните огледала.

„Познатият ни Пиастри се завърна, уверен, силен и много бърз, така че съперниците му този уикенд може и да нямат много шансове“, това коментира за ВВС източник от Макларън.

Снимки: Gettyimages

