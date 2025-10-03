Норис: Труден ден за мен, не се справям добре

Британският пилот на Макларън Ландо Норис остана пети във втората свободна тренировка за Гран При на Сингапур днес, като остана недоволен от карането си, както и от трудностите, с които се сблъска днес.
Ландо завърши на 0,483 секунди от съотборника си Оскар Пиастри, който оглави класирането и който му води с 25 точки в битката за световната титла.
Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур
„Труден ден за мен, не чувствам особено добре колата – обясни Ландо, който миналата година спечели в Сингапур от полпозишън. – Като цяло ми липсва този усет днес, в сравнение с това, което беше миналата година, имаме да работим по много неща. Доста лош ден за нас.
„Оскар е бърз, така че аз няма от какво да се оплаквам, просто не се справям добре. Явно в колата ни има скорост и темпо.“
Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили
В хода на тренировката Норис се оплака на състезателния си инженер Уил Джоузеф, че липсата на темпо се дължи на пилотирането му и допълни, че няма проблем с колата.
Малко преди края на сесията Ландо се удари с Шарл Леклер в алеята пред боксовете, като пилотът на Ферари излезе от пита без да го види.
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages