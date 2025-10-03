Норис: Труден ден за мен, не се справям добре

Популярни
  3 окт 2025 | 18:38
Британският пилот на Макларън Ландо Норис остана пети във втората свободна тренировка за Гран При на Сингапур днес, като остана недоволен от карането си, както и от трудностите, с които се сблъска днес.

Ландо завърши на 0,483 секунди от съотборника си Оскар Пиастри, който оглави класирането и който му води с 25 точки в битката за световната титла.

„Труден ден за мен, не чувствам особено добре колата – обясни Ландо, който миналата година спечели в Сингапур от полпозишън. – Като цяло ми липсва този усет днес, в сравнение с това, което беше миналата година, имаме да работим по много неща. Доста лош ден за нас.

„Оскар е бърз, така че аз няма от какво да се оплаквам, просто не се справям добре. Явно в колата ни има скорост и темпо.“

В хода на тренировката Норис се оплака на състезателния си инженер Уил Джоузеф, че липсата на темпо се дължи на пилотирането му и допълни, че няма проблем с колата.

Малко преди края на сесията Ландо се удари с Шарл Леклер в алеята пред боксовете, като пилотът на Ферари излезе от пита без да го види.

Снимки: Gettyimages

