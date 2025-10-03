Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри излезе начело в края на вечерната втора свободна тренировка преди Гран При на Сингапур, изпреварвайки Исак Хаджар и Макс Верстапен.
Вторият час за подготовка на „Марина Бей“ бе белязан от два по-сериозни инцидента, които наложиха две отделни спирания на сесията, което чувствително обърка програмите на отборите. Реално те нямаха време за състезателни симулации, а квалификационните им обиколки останаха за края на тренировката.
Първото спиране на сесията дойде малко преди 20-та ѝ минута, когато Джордж Ръсел се удари в стената на 16-я завой. Британецът успя да се върне до бокса на Мерцедес на собствен ход, но състезателният директор Руи Маркеш трябваше да спре тренировката, за да могат маршалите да почистят трасето и да възстановят TechPro бариерите в зоната за сигурност.
Малко след рестарта на сесия дойде и второто ѝ спиране, което беше наложено от инцидента на Лиам Лоусън в 17-я завой. Новозеландецът беше в квалификационна симулация и загуби контрол върху задницата на своя болид, което го прати в стената и нанесе поражения от дясната страна на колата на Лоусън. Инерцията прати пилота на Рейсинг Булс до входа на бокса, но той спря, а в комбинация с отломките по пистата, тренировката нямаше как да не бъде спряна.
При подновяването ѝ се стигна до любопитен инцидент между Ландо Норис и Шарл Леклер в пит-лейна. Двамата бяха пуснати от своите гаражи практически едновременно и при влизането си в бързата лента се стигна до контакт между тях, който отпрати Норис в стената на боксовете, което доведе до отчупване на предното му крила, докато Леклер продължи без поражения. Инцидентът между двамата тепърва ще бъде разследван от комисарите.
Иначе на пистата Пиастри оглави класирането с обиколка за 1:30.714, с която той изпревари с 0.132 секунди Хаджар, а Верстапен остана на 0.143 от първото място. Фернандо Алонсо, който беше най-бърз в първата тренировка по-рано през деня, се нареди четвърти на 0.163 от Пиастри, чийто съотборник Норис оформи челната петица с пасив от 0.483.
Уикендът за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 12:30 часа българско време с финалната свободна тренировка на „Марина Бей“.
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages