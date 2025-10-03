Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри излезе начело в края на вечерната втора свободна тренировка преди Гран При на Сингапур, изпреварвайки Исак Хаджар и Макс Верстапен.

Oscar Piastri tops the timesheets in FP2 ⏱️



Isack Hadjar concludes the session in P2 with Max Verstappen in P3 👇#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eyF7DvpojD — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Вторият час за подготовка на „Марина Бей“ бе белязан от два по-сериозни инцидента, които наложиха две отделни спирания на сесията, което чувствително обърка програмите на отборите. Реално те нямаха време за състезателни симулации, а квалификационните им обиколки останаха за края на тренировката.

There's something about seeing F1 cars on track under the lights 🤩💡#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/YZBGg9QaoG — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Първото спиране на сесията дойде малко преди 20-та ѝ минута, когато Джордж Ръсел се удари в стената на 16-я завой. Британецът успя да се върне до бокса на Мерцедес на собствен ход, но състезателният директор Руи Маркеш трябваше да спре тренировката, за да могат маршалите да почистят трасето и да възстановят TechPro бариерите в зоната за сигурност.

Малко след рестарта на сесия дойде и второто ѝ спиране, което беше наложено от инцидента на Лиам Лоусън в 17-я завой. Новозеландецът беше в квалификационна симулация и загуби контрол върху задницата на своя болид, което го прати в стената и нанесе поражения от дясната страна на колата на Лоусън. Инерцията прати пилота на Рейсинг Булс до входа на бокса, но той спря, а в комбинация с отломките по пистата, тренировката нямаше как да не бъде спряна.

Nooo! Liam Lawson hits the wall at Turn 17 and stops at the pit entry 😳



Here's what happened 👇#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/URzHGLeELq — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

При подновяването ѝ се стигна до любопитен инцидент между Ландо Норис и Шарл Леклер в пит-лейна. Двамата бяха пуснати от своите гаражи практически едновременно и при влизането си в бързата лента се стигна до контакт между тях, който отпрати Норис в стената на боксовете, което доведе до отчупване на предното му крила, докато Леклер продължи без поражения. Инцидентът между двамата тепърва ще бъде разследван от комисарите.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Иначе на пистата Пиастри оглави класирането с обиколка за 1:30.714, с която той изпревари с 0.132 секунди Хаджар, а Верстапен остана на 0.143 от първото място. Фернандо Алонсо, който беше най-бърз в първата тренировка по-рано през деня, се нареди четвърти на 0.163 от Пиастри, чийто съотборник Норис оформи челната петица с пасив от 0.483.

Уикендът за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 12:30 часа българско време с финалната свободна тренировка на „Марина Бей“.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

