Хамилтън: Ще се опитаме да се доближим до Макларън

В Сингапур 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън също като в Баку остана доволен от представянето на автомобила на Ферари в петъчните свободни тренировки.

„За първи път карам кола на Ферари на това трасе и винаги съм се чудил години наред като съм гледал онборд кадрите, къде са разликите – обясни Хамилтън. – Днес имах възможност да разбера това и резултатите са положителни.

„Ясно е, че Макларън са много бързи, а тук чистата обиколка не се постига лесно. Но мисля, че днес свършихме добра работа, доволен съм от прогреса в хода на двете сесии.

„Направили сме крачка напред, но не очаквам за утре да има кой знае колко голяма промяна. Ще се опитаме да се справим с фините настройки, да сме малко по-бързи и ще се опитаме да се доближим до Макларън.“

Снимки: Gettyimages