Леклер обясни как се е ударил в Норис

Пилотът на Ферари Шарл Леклер коментира инцидента с Ландо Норис малко преди края на втората свободна тренировка. Леклер излезе от бокса без да види Норис, който се движеше по алеята пред боксовете.

Двамата се удариха, като Норис оттам се опря в бордюра на стената на боксовете и това изкриви носа на колата му, което наложи механиците да го избутат обратно в бокса на Макларън.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

„Анализирах инцидента – обясни Леклер. – Заради камерата не успях да видя Ландо, говорих с моя механик, който ме пуска на алеята секунди по-рано и се получи леко объркване с двете коли на Макларън.

„Изглеждаше че двамата пилоти на Макларън излизат заедно от бокса, затова механикът ми е помислил, че те ще стигнат по-бавно до нас, аз нямах съобщение да спра.

Норис: Труден ден за мен, не се справям добре

„В такива ситуации пилотът разчита на екипа, защото такива неща се случват. Моментът беше труден, тъй като заради червените флагове всички искаха да излязат максимално бързо на пистата и да запишат някакви обиколки. Получи се неприятна комбинация от фактори, но никой не иска да се случват такива неща.“

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages