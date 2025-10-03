Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер обясни как се е ударил в Норис

Леклер обясни как се е ударил в Норис

  • 3 окт 2025 | 18:49
  • 212
  • 0
Леклер обясни как се е ударил в Норис

Пилотът на Ферари Шарл Леклер коментира инцидента с Ландо Норис малко преди края на втората свободна тренировка. Леклер излезе от бокса без да види Норис, който се движеше по алеята пред боксовете.

Двамата се удариха, като Норис оттам се опря в бордюра на стената на боксовете и това изкриви носа на колата му, което наложи механиците да го избутат обратно в бокса на Макларън.

Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур
Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

„Анализирах инцидента – обясни Леклер. – Заради камерата не успях да видя Ландо, говорих с моя механик, който ме пуска на алеята секунди по-рано и се получи леко объркване с двете коли на Макларън.

„Изглеждаше че двамата пилоти на Макларън излизат заедно от бокса, затова механикът ми е помислил, че те ще стигнат по-бавно до нас, аз нямах съобщение да спра.

Норис: Труден ден за мен, не се справям добре
Норис: Труден ден за мен, не се справям добре

„В такива ситуации пилотът разчита на екипа, защото такива неща се случват. Моментът беше труден, тъй като заради червените флагове всички искаха да излязат максимално бързо на пистата и да запишат някакви обиколки. Получи се неприятна комбинация от фактори, но никой не иска да се случват такива неща.“

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

  • 3 окт 2025 | 15:36
  • 518
  • 0
Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

  • 3 окт 2025 | 14:27
  • 518
  • 0
Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

  • 3 окт 2025 | 13:55
  • 912
  • 0
Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

  • 3 окт 2025 | 13:47
  • 517
  • 0
Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

  • 3 окт 2025 | 13:46
  • 610
  • 0
Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

  • 3 окт 2025 | 13:35
  • 4010
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 5163
  • 2
11-те Славия и Локо (София)

11-те Славия и Локо (София)

  • 3 окт 2025 | 19:04
  • 117
  • 0
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7773
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29649
  • 87
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10507
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8228
  • 7