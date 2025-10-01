Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Сезон 2025 във Формула 1 продължа с оригиналното нощно състезание в световния шампионат – Гран При на Сингапур. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Марина Бей“, а всички часове са в българско време.
Петък (3 октомври):
12:30 часа – Формула 1 първа тренировка
16:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (4 октомври):
12:30 часа – Формула 1 трета тренировка
16:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (5 октомври):
15:00 часа – Формула 1 състезание (62 обиколки)
Снимки: Sportal.bg