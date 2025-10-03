Компани: Айнтрахт са много силни в нападение, трябва да запазим инерцията си

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на баварците на Айнтрахт (Франкфурт). Рекордьорите по титли в Германия газят съперниците си от началото на сезона, като в 9 мача имат само победи. През седмицата тимът разби в Шампионската лига кипърския Пафос 5:1.

“В момента Айнтрахт са много, много силни в нападение. Това е много впечатляващо, но ние също така вкарваме много голове. Планът ни е да дадем всичко от себе си в нападение и да бъдем солидни в защита срещу силен атакуващ противник. Надяваме се, че ще можем да вземем трите точки отново. Франкфурт е опасен, разбира се, но това го прави вълнуваща задача за нас”, започна Компани.

Vincent Kompany on Frankfurt: "They're very, very strong offensively at the moment. That's very impressive, but we're also scoring a lot of goals. Our plan is to give our all offensively and also be solid defensively against a strong attacking opponent. Hopefully we can get three… pic.twitter.com/d56g39xyru — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 3, 2025

Белгийският треньор коментира и възможността Байерн да стане първият отбор в топ 5 лигите, който да е стартирал сезона с 10 победи в 10 мача: “Пресаташето ми каза за това сега. Утре ще направим всичко възможно, за да се представим добре, да спечелим и да вземем три точки. Не ме интересува толкова подобна статистика. Важното е да сме в сметките през март, за да играем за трофеи. Сега става въпрос за това да запазим инерцията си и да покажем представянето, което ще ни помогне. Това е нашият приоритет в момента“.

“Ким по всяка вероятност ще е на линия утре, Йонас Урбиг не. Ако всичко е наред, може да влезем в мача със същия състав, който бе на линия срещу Пафос. Трябва да дадем време на останалите, които са контузени. Ситуацията е различна за всеки - Йосип Станишич ще се върне след международната пауза, за другите (б.ред. - Мусиала, Дейвис, Ито) трябва да сме търпеливи”, каза още Компани.

Kompany on the possibility of becoming the first team from Europe's top 5 leagues to start a season with 10 wins from 10 games: "Dieter [the press officer] told me about that now. Tomorrow we'll do everything we can to perform well, to win, and get three points. I'm not so… pic.twitter.com/l2Ih4mV0Mg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 3, 2025

Треньорът на баварците коментира и това, че в неделя отборът ще посети прочутия Октоберфест: “Събота си е събота, а неделя си е неделя. Трябва да разделяме нещата в живота. Наслаждаваме се да сме заедно. Това е момент, който не е само за футбола, но и за семействата. ФК Байерн е семейство – така че ще използваме времето, за да бъдем заедно. Искам да спечеля в събота. По този начин мога да разделя нещата добре и да имам мотивация и за двата дни“.

Спортният директор Макс Еберл добави: “Това взаимно доверие в играчите, щаба и треньора се е развило през последните 19 месеца. В този процес има и неуспехи. През лятото добавихме още парченца към пъзела. Световното клубно първенство, което успяхме да преживеем за малко под четири седмици, оказа огромно влияние върху нас като група. Футболът е отборен спорт – на терена и извън него. Когато нещата работят заедно, можеш да бъдеш успешен”.

