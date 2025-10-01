Популярни
Германски репортер изнерви капитана на Байерн

  • 1 окт 2025 | 18:01
  • 514
  • 0

Мануел Нойер не успя да опази вратата на Байерн чиста във вторник вечер при гостуването на Пафос (5:1) във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига. 39-годишният вратар допусна най-красивия гол на деня, след като ударът на Мислав Оршич го измами в 45-ата минута. След тази ситуация капитанът на баварците беше критикуван от германски репортер.

Това беше 140-ият гол, който Нойер допуска в Шампионската лига в 152 мача, изиграни с Шалке и Байерн, и 465-ият в 568 участия за баварския отбор. Но също така и вечер, в която Мануел изравни рекорда, държан от друг легендарен вратар - Икер Касияс, със 101 победи в тази надпревара.

Успехът щеше да е пълен, ако германският вратар не беше объркан от непредсказуемата траектория на топката, изпратена към вратата му от хърватския нападател на дебютанта в Лигата. Мислав Оршич, автор на хеттрик срещу Тотнъм, тогава под ръководството на Жозе Моуриньо, го изненада точно преди почивката, което стана повод за критики към капитана.

Изумен, че Мануел Нойер дори не скочи за топката, репортерът, цитиран от Bild, го попита: „Голът на Пафос беше ли неотразим?“. На което вратарят отговори лаконично и ясно: „Да“. Журналистът продължи: „Затова ли реагира сравнително късно?“. Диалогът продължи по-разгорещено.

Нойер, донякъде раздразнен: „Не. Играл ли си някога като вратар?“ Световният шампион от 2014 г. се усмихва леко. Репортерът: „Честно казано, не“. Нойер: „Жалко“. Репортерът: „Затова те питам“. Нойер обяснява: „При този удар топката се плъзга по крака му и се колебае във въздуха. Всъщност щеше да отиде в моята посока. Но заради изпълнението, едва по-късно забелязваш, че топката отива надясно“. Нойер, иронично към друг репортер: „Например, ти си играл футбол преди. Знаеш как работят такива неща. Затова отговорът на въпроса е кратък“.

