Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

Победата с 5:1 над кипърския Пафос нареди Венсан Компани в много престижна компания при наставниците, водили Байерн (Мюнхен), пише агенция ДПА. Това беше девети пореден успех в официален мач за баварския колос под ръководството на белгийския треньор, като подобна поредица до момента беше притежание на легендата Юп Хайнкес.

"Девет поредни победи в девет мача, скъпи Венсан Компани! Последният, който е постигал подобно нещо, е легендата Юп Хайнкес през сезон 2012/13. Мина известно време“, каза изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреезен по време на вечерята след мача пред отбора.

Байерн продължи на пълна скорост и в Кипър

През въпросния сезон 2012/13 ветеранът Хайнкес печели Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия, а Компани сега се надява да повтори този резултат и колекция от трофеи. "Казах много ясно още преди първия мач каква е нашата мечта и тя е да бъдем там, на финала, а ако може и да победим в него. Да спечелиш ШЛ е много трудно. Но сега сме в разгара на състезанието и трябва да се съсредоточим само върху спечелването на следващия мач“, заяви Компани по повод резултатите си.

Was für ein Saisonstart des FC Bayern! 👏 Vincent Kompany und seine Mannschaft feiern gegen Pafos den neunten Sieg im neunten Pflichtspiel.



↪️ Das gelang zuletzt Jupp Heynckes in der Saison 2012/13. Damals feierte der FC Bayern am Saisonende das historische erste Triple, als… pic.twitter.com/sqxDXASNlt — Sky Sport (@SkySportDE) October 1, 2025

Един от най-опитните в състава – Йошуа Кимих каза пък от своя страна, че "резултатите, които имат до тук, не са постигнати случайно".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages