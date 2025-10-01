Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

Победата с 5:1 над кипърския Пафос нареди Венсан Компани в много престижна компания при наставниците, водили Байерн (Мюнхен), пише агенция ДПА. Това беше девети пореден успех в официален мач за баварския колос под ръководството на белгийския треньор, като подобна поредица до момента беше притежание на легендата Юп Хайнкес.
"Девет поредни победи в девет мача, скъпи Венсан Компани! Последният, който е постигал подобно нещо, е легендата Юп Хайнкес през сезон 2012/13. Мина известно време“, каза изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дреезен по време на вечерята след мача пред отбора.
Байерн продължи на пълна скорост и в Кипър
През въпросния сезон 2012/13 ветеранът Хайнкес печели Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия, а Компани сега се надява да повтори този резултат и колекция от трофеи. "Казах много ясно още преди първия мач каква е нашата мечта и тя е да бъдем там, на финала, а ако може и да победим в него. Да спечелиш ШЛ е много трудно. Но сега сме в разгара на състезанието и трябва да се съсредоточим само върху спечелването на следващия мач“, заяви Компани по повод резултатите си.
Един от най-опитните в състава – Йошуа Кимих каза пък от своя страна, че "резултатите, които имат до тук, не са постигнати случайно".
