Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви състава си за мачовете от световните квалификации срещу Люксембург у дома на 10 октомври и гостуването на Северна Ирландия три дни по-късно.

Unser Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland 🇩🇪#dfbteam pic.twitter.com/xmzkgIduWI — DFB-Team (@DFB_Team) October 2, 2025

Прави впечатление, че в списъка с футболисти се завръщат халфа на Байерн (Мюнхен) Александър Павлович, както и играчите на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек и Феликс Нмеча. За пръв път е повикан 22-годишният ляв защитник на Айнтрахт (Франкфурт) Натаниъл Браун, който от началото на сезона има гол и две асистенции за отбора. Завръщат се още съотборникът му в състава на “франките” Йонатан Буркарт, както и Боте Баку (РБ Лайпциг).

Отново не е повикан играчът на Галатасарай Льорой Сане, като този път част от състава няма да бъдат и Никлас Фюлкруг и Максимилиан Мителщет. Заради контузии отсъстват и важни играчи като Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген.

Ein Neuling und fünf Rückkehrer für Luxemburg und Nordirland! 🇩🇪🚨



Julian Nagelsmann hat am Donnerstag seinen Kader für die nächsten WM-Qualispiele gegen Luxemburg (10.10.) und Nordirland (13.10.) bekannt gegeben.



Nathaniel Brown steht zum ersten Mal im Aufgebot von… pic.twitter.com/eLNavff2Ma — Sky Sport (@SkySportDE) October 2, 2025

Бундестимът започна квалификациите със шокираща загуба от Словакия с 0:2, след което успя да се съвземе и да спечели с 3:1 срещу Северна Ирландия.

Снимки: Imago