Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт

Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт

  • 2 окт 2025 | 12:23
  • 614
  • 0
Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви състава си за мачовете от световните квалификации срещу Люксембург у дома на 10 октомври и гостуването на Северна Ирландия три дни по-късно.

Прави впечатление, че в списъка с футболисти се завръщат халфа на Байерн (Мюнхен) Александър Павлович, както и играчите на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек и Феликс Нмеча. За пръв път е повикан 22-годишният ляв защитник на Айнтрахт (Франкфурт) Натаниъл Браун, който от началото на сезона има гол и две асистенции за отбора. Завръщат се още съотборникът му в състава на “франките” Йонатан Буркарт, както и Боте Баку (РБ Лайпциг).

Отново не е повикан играчът на Галатасарай Льорой Сане, като този път част от състава няма да бъдат и Никлас Фюлкруг и Максимилиан Мителщет. Заради контузии отсъстват и важни играчи като Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген.

Бундестимът започна квалификациите със шокираща загуба от Словакия с 0:2, след което успя да се съвземе и да спечели с 3:1 срещу Северна Ирландия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7049
  • 0
Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

  • 2 окт 2025 | 07:01
  • 1148
  • 0
Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

  • 2 окт 2025 | 06:42
  • 1193
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 3385
  • 0
Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 2417
  • 0
Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

  • 2 окт 2025 | 04:47
  • 2512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4174
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6625
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8501
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6405
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8749
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7049
  • 0