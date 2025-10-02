Играчи на Байерн и Борусия (Д) се завръщат за Германия, Нагелсман извика и дебютант от Айнтрахт

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви състава си за мачовете от световните квалификации срещу Люксембург у дома на 10 октомври и гостуването на Северна Ирландия три дни по-късно.
Прави впечатление, че в списъка с футболисти се завръщат халфа на Байерн (Мюнхен) Александър Павлович, както и играчите на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек и Феликс Нмеча. За пръв път е повикан 22-годишният ляв защитник на Айнтрахт (Франкфурт) Натаниъл Браун, който от началото на сезона има гол и две асистенции за отбора. Завръщат се още съотборникът му в състава на “франките” Йонатан Буркарт, както и Боте Баку (РБ Лайпциг).
Отново не е повикан играчът на Галатасарай Льорой Сане, като този път част от състава няма да бъдат и Никлас Фюлкруг и Максимилиан Мителщет. Заради контузии отсъстват и важни играчи като Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген.
Бундестимът започна квалификациите със шокираща загуба от Словакия с 0:2, след което успя да се съвземе и да спечели с 3:1 срещу Северна Ирландия.
