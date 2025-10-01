Компани: Изглежда лесно, но не беше

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира успеха с 5:1 в гостуването на Пафос в Шампионската лига. Той заяви, че макар от резултата да изглежда, че тази победа е дошла лесно, всъщност не е било така и похвали представянето на съперника си.

"Изглеждаше лесно, но не беше. Спечелихме, постигнахме голям резултат, но съм сигурен, че Пафос е отбор, срещу когото ще се играе трудно и ще създаде много проблеми на други отбори, особено у дома. През второто полувреме трябваше да се борим, да работим здраво, за да стабилизираме играта си. След това станахме все по-опасни", заяви Компани.

Той коментира и амбициите на отбора в турнира на шампионите.

Байерн продължи на пълна скорост и в Кипър

"Още преди първия мач казах, че целта ни е да бъдем на финал и да опитаме да спечелим. Да триумфираш в Шампионската лига е много трудно. Сега сме в началото на турнира и трябва да мислим само за следващия мач", допълни белгиецът.

Накрая той сподели мнението си и за гола на Мислав Оршич: "Не обичам да получаваме голове, но като видях начинът, по който отбеляза... това бе фантастичен гол".

Снимки: Gettyimages