Кейн: Беше важно да вкараме ранни голове срещу Пафос

Байерн (Мюнхен) постигна деветата си победа от девет мача, след като се наложи над кипърския Пафос с 5:1 като гост в Шампионската лига, а нападателят Хари Кейн се разписа на два пъти.
Байерн продължи на пълна скорост и в Кипър
"Излязохме с истински ентусиазъм в двубоя. Вкарахме ранни голове, което беше важно в мач като този. Като цяло заслужавахме победата и да запазим инерцията от добрите резултати. Хубаво беше да вкарам два гола днес и да помогна на отбора", заяви Кейн пред CYTV след двубоя.
Германският тим продължава с пълен актив от 6 точки в Шампионската лига и голова разлика 8:2.
Снимки: Imago