Съставите на Пафос и Байерн, Кимих и Джаксън са титуляри

  • 30 сеп 2025 | 21:15
Байерн (Мюнхен) гостува в Лимасол на дебютанта Пафос във втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Това е историческо събитие за кипърския клуб, който ще посрещне един от най-титулуваните европейски отбори в най-престижния клубен турнир на континента.

Байерн стартира ударно сезона, като няма дори загубена точка и е едноличен лидер в Бундеслигата, като отбеляза впечатляващите 19 гола в последните 5 мача. В Шампионската лига пък баварците спечелиха с 3:1 срещу Челси в първия си мач. Сега баварците отиват в Кипър само и единствено с мисълта за задължителни три точки. Пафос обаче показа, че не е за подценяване, след като елиминира по пъта си тимове като Динамо (Киев) и Цървена звезда, а в дебюта си в същинската фаза не се даде на Олиампиакос в Пирея и завърши 0:0.

Двата тима досега никога не са се срещали в официални мачове и това е напълно нормално, имайки предвид кратката история на Пафос, който е създаден през 2014 г. Затова срещата е историческа и ще се помни дълго в Кипър, независимо какво ще се случи през 90-те минути.

Испанският наставник на Пафос Хуан Карлос Карседо излиза в смела формация с трима офанзивни футболисти, като начело на атаката ще е бразилецът Андерсон Силва, а по крилата ще играят Мислав Оршич и Влад Драгомир. В защита като титуляр започва ветеранът Давид Луис.

Наставникът на Байерн Венсан Компани няма да може да разчита на дългосрочно контузените Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, като няма да са на разположение още Йонас Урбиг и Йосип Станишич, които също са с травми.

Белгийският специалист прави доста промени в сравнение с мача срещу Вердер (Бремен), спечелен с 4:0. А атака е любопитно това, че Николас Джаксън започва като титуляр на мястото на Серж Гнабри. Сенегалецът, заедно с Майкъл Олисе и Луис Диас ще действат зад голмайстора Хари Кейн. Изцяло нова е двойката в средата на терена, като сред титулярите се завръщат Йошуа Кимих и Александър Павлович. Най-големите промени са в защитата, където Ким Мин-Жае е предпочетен пред Йонатан Та, а Рафаел Герейро се завръща и ще играе отляво, като замества Саша Боей. На десния бек пък ще бъде Конрад Лаймер, който се завръща на тази позиция.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

