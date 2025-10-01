Нето: Научихме много от загубата от Байерн, готови сме за Ливърпул

Педро Нето вярва, че Челси се учи бързо в Шампионската лига след успеха срещу Бенфика. Автогол през първата част направи разликата в двубоя с тима на Жозе Моуриньо и след като лондончани загубиха от Байерн (Мюнхен) на старта, отборът се върна на пътя на победите след три поражения от четири мача във всички турнири.

Нето и Алехандро Гарначо комбинираха в 18-ата минута, за да провокират единственото попадение на халфа на португалците Ричард Риос.

"Научихме много от първия мач и настина сме щастливи. Мисля, че отборът се справи добре. Знаем за трудностите в първата среща с Байерн (1:3) и работихме здраво. Сега показахме духа на отбора", добави той.

"Бенфика е труден отбор. Ние играхме добре, можеше да контролираме и по-добре мача с качеството, което имаме, но сме щастливи от трите точки", каза още Нето.

Отборът на Енцо Мареска получи и трети червен картон за четири срещи, като Жоао Педро бе изгонен в добавеното време, след като за високо вдигнат крак получи втори жълт картон. Нападателят ще пропусне домакинството на Аякс на "Стамфорд Бридж".

"Винаги се опитвам да се подобря и да дам най-доброто за отбора и мисля, че работихме добре като отбор и сме наистина доволни. Това беше важна победа. Готови сме да играем срещу Ливърпул", завърши португалецът.

Снимки: Imago