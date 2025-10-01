Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Звездите на Бетис пристигнаха в България

Звездите на Бетис пристигнаха в България

  • 1 окт 2025 | 23:36
  • 1265
  • 0

Отборът на Бетис кацна с редовен полет от Севиля на летище “Варна” около 20:45 часа. На аерогарата испанците, които утре ще се изправят срещу Лудогорец, бяха посрещнати от множество фенове с фланелки на испанския клуб и националния отбор, сред които и култовият фен от Пловдив Стефчо Автографа.

Разбира се, основната мисия на запалянковците бе да се щракнат за спомен и вземат автографи от треньора Мануел Пелегрини, звездите на гостите, между които Антони, Рикардо Родригес, Ектор Белерин, Софиан Амрабат и Пабло Форналс.

Играчите бяха във видимо добро настроение и с усмивка разменяха реплики с привържениците. Личен рекорд отбеляза семейство Ахмедови - баща и двама синове, които прибавиха към своята невероятна колекция пореден брой снимки с играчите на Бетис.

Много интересна ситуация се получи с мароканския национал Софиан Амрабат. При появата му той бе посрещнат от Гюркан Ахмедов с поздрава "Селям Алейкум". Това предизвика усмивки и приятелски разговор с една от звездите на отбора. В обектива на камерата колоритното семейство е запечатало повече от 7000 снимки с представители на шоубизнеса и известни спортисти от България и чужбина. Следващата стъпка пред тях е кандидатстване за рекордите на “Гинес”. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

  • 2 окт 2025 | 00:45
  • 1413
  • 0
Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Вторият тим на Левски победи третия отбор на ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

  • 1 окт 2025 | 22:39
  • 2622
  • 6
Кметът на Петрич награди футболен доайен

Кметът на Петрич награди футболен доайен

  • 1 окт 2025 | 21:53
  • 1164
  • 2
Хикс в Милево и червени картони за финал

Хикс в Милево и червени картони за финал

  • 1 окт 2025 | 20:33
  • 1072
  • 3
Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

Секирово бие, в Асеновец недоволни от съдиите

  • 1 окт 2025 | 20:02
  • 958
  • 0
Дубълът на Локо (Пловдив) с изразителна победа

Дубълът на Локо (Пловдив) с изразителна победа

  • 1 окт 2025 | 19:49
  • 1095
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23137
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23249
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12421
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 14976
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9282
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8960
  • 0