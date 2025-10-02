Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Един от футболистите на Лудогорец - Сон, днес ще се радва на специална подкрепа в двубоя срещу Бетис от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Испанският краен защитник вече призна, че този мач е много специален за него, тъй като той е юноша на Бетис и един от най-големите фенове на отбора, като и цялото му семейство подкрепя горещо "вердибланкос".

Семейството, начело с майка му и баща му, както и роднини и племенници пристигнаха в Разград, за да присъства на срещата, като това е специална привилегия, тъй като Бетис е наказан и фенове на тима няма да пътуват за България, но испанците ще се смесят с българските привърженици, като те вече облякоха фланелката на Сон.

Испанецът ще излезе на терена преди първия съдийски сигнал, като води за ръка племенницата си, която ще е сред децата до футболистите, и също е голяма почитателка на Бетис.

Интересно е, че приятелката на Сон - Юлия, е бивша футболистка на Бетис, но сега живее при него в България и играе за женския отбор на Лудогорец, като в момента се възстановява от операция заради скъсани кръстни връзки.