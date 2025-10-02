Популярни
  2. Лудогорец
  Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

Цялото семейство на Сон пристигна в България за Лудогорец - Бетис

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1401
  • 0

Един от футболистите на Лудогорец - Сон, днес ще се радва на специална подкрепа в двубоя срещу Бетис от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Испанският краен защитник вече призна, че този мач е много специален за него, тъй като той е юноша на Бетис и един от най-големите фенове на отбора, като и цялото му семейство подкрепя горещо "вердибланкос".

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Семейството, начело с майка му и баща му, както и роднини и племенници пристигнаха в Разград, за да присъства на срещата, като това е специална привилегия, тъй като Бетис е наказан и фенове на тима няма да пътуват за България, но испанците ще се смесят с българските привърженици, като те вече облякоха фланелката на Сон.

Испанецът ще излезе на терена преди първия съдийски сигнал, като води за ръка племенницата си, която ще е сред децата до футболистите, и също е голяма почитателка на Бетис.

Сон: Това е една много специална седмица за мен
Сон: Това е една много специална седмица за мен

Интересно е, че приятелката на Сон - Юлия, е бивша футболистка на Бетис, но сега живее при него в България и играе за женския отбор на Лудогорец, като в момента се възстановява от операция заради скъсани кръстни връзки.  

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

• 2 окт 2025 | 15:36
  • 1325
  • 1

  • 2 окт 2025 | 15:36
  • 1325
  • 1
Ще издържи ли теренът на "Васил Левски"? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

• 2 окт 2025 | 15:30
  • 9017
  • 12

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9017
  • 12
Мачовете от втория предварителен кръг на Купата ще се изиграят в рамките на два дни

• 2 окт 2025 | 15:22
  • 1017
  • 1

  • 2 окт 2025 | 15:22
  • 1017
  • 1
Обявиха програмата за първия кръг след паузата за националните отбори, ето кога е дербито Черно море - Левски

• 2 окт 2025 | 15:03
  • 4866
  • 2

  • 2 окт 2025 | 15:03
  • 4866
  • 2
Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

• 2 окт 2025 | 15:00
  • 690
  • 0

  • 2 окт 2025 | 15:00
  • 690
  • 0
Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

• 2 окт 2025 | 14:33
  • 1350
  • 0

  • 2 окт 2025 | 14:33
  • 1350
  • 0
Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

• 2 окт 2025 | 19:45
  • 9711
  • 14

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9711
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

• 2 окт 2025 | 18:26
  • 12257
  • 5

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12257
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

• 2 окт 2025 | 15:04
  • 16484
  • 19

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16484
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

• 2 окт 2025 | 19:45
  • 11505
  • 0

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11505
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

• 2 окт 2025 | 19:45
  • 276
  • 0

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 276
  • 0
Ще издържи ли теренът на "Васил Левски"? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

• 2 окт 2025 | 15:30
  • 9017
  • 12

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9017
  • 12