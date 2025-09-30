40-годишен австрийски полицай ще ръководи втората среща на Лудогорец в Лига Европа

Австриецът Юлиан Вайнбергер ще ръководи втората среща на Лудогорец във втория кръг на турнира на Лига Европа. Разградчани в четвъртък от 19:45 часа посрещат на своя стадион "Хювефарма Арена" състава на Бетис.

Помощници на Вайнбергер са все от Австрия, като странични съдии ще бъдат Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич, а Щефан Ебнер е четвърти съдия. Отговорниците за системата ВАР са Алан Кияс и Йозеф Зпурни.



Съдийски наблюдател е Баръш Шимшек от Турция, а дежурен делегат на УЕФА e Джан Емре Тугал.

Вайнбергер е на 40 години и работи в полицията във Виена, където влиза през 2007-а година. В момента е регионален полицейски инспектор на австрийската столица.