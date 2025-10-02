Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6547
  • 11

Отборът на Лудогорец се изправя срещу испанския Бетис във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят на “Хювефарма Арена” е с начален час 19:45 и е бъде ръководен от австриеца Юлиан Вайнбергер.

“Орлите” започнаха отлично участието си, след като в първия си двубой победиха с 2:1 като гост шведския първенец Малмьо. Разградчани стигнаха до успеха с по-добра игра и ранни голове на Петър Станич и Ив Биле. Тимът от Севиля от своя страна стартира с равенство надпреварата, като направи 2:2 с Нотингам Форест. Попаденията за испанците бяха дело на Седрик Бакамбю и Антони.

Мота: Имаме очаквания, че ще направим добър мач срещу Бетис
Мота: Имаме очаквания, че ще направим добър мач срещу Бетис

За Лудогорец изън състава е Агибу Камара, който все още лекува контузия, а Йоел Андерсон пък е под въпрос. Като изключим и трайно контузените Квадво Дуа и Георги Терзиев другите играчи са на разположение на Руи Мота и треньорския щаб.

Пелегрини за двубоя с Лудогорец: Очаквам труден мач срещу много силен отбор
Пелегрини за двубоя с Лудогорец: Очаквам труден мач срещу много силен отбор

За Бетис аут са опитните Марк Бартра и Диего Йоренте поради травми, а Пабло Гарсия е с юношеския национален отбор на Испания за Световното първенство до 20 години. Извън игра от дълго време е и националът Иско.

Лудогорец обяви програмата за мача с Бетис, испанците няма да говорят в България преди мача
Лудогорец обяви програмата за мача с Бетис, испанците няма да говорят в България преди мача

Надеждите на Лудогорец са, че тимът ще успее да направи нова важна стъпка, с която да се приближи към елиминационната фаза. Първите осем отбора се класират директно за осминафиналите, следващите 16 тима ще играят 1/16-финали. Освен днешния мач за Лудогорец предстоят още срещи с Йънг Бойс, Ференцварош, Селта, ПАОК, Глазгоу Рейнджърс и Ница.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

Без попадения в двете столични дербита от кръга в Елитната група до 17 години

  • 2 окт 2025 | 10:00
  • 618
  • 0
"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

  • 2 окт 2025 | 09:32
  • 909
  • 0
Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

Два отбора продължават с перфектната си серия в Елитната група до 16 година

  • 2 окт 2025 | 09:30
  • 816
  • 1
Левски поздрави Марин Петков

Левски поздрави Марин Петков

  • 2 окт 2025 | 09:28
  • 1579
  • 0
Макун остана без повиквателна за Венецуела

Макун остана без повиквателна за Венецуела

  • 2 окт 2025 | 09:24
  • 1700
  • 0
Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

Бащата пред завръщане в Локомотив (Пд)

  • 2 окт 2025 | 09:17
  • 1647
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4077
  • 10
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8334
  • 11
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6237
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8530
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 6972
  • 0