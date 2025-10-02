Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Отборът на Лудогорец се изправя срещу испанския Бетис във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят на “Хювефарма Арена” е с начален час 19:45 и е бъде ръководен от австриеца Юлиан Вайнбергер.

“Орлите” започнаха отлично участието си, след като в първия си двубой победиха с 2:1 като гост шведския първенец Малмьо. Разградчани стигнаха до успеха с по-добра игра и ранни голове на Петър Станич и Ив Биле. Тимът от Севиля от своя страна стартира с равенство надпреварата, като направи 2:2 с Нотингам Форест. Попаденията за испанците бяха дело на Седрик Бакамбю и Антони.

Мота: Имаме очаквания, че ще направим добър мач срещу Бетис

За Лудогорец изън състава е Агибу Камара, който все още лекува контузия, а Йоел Андерсон пък е под въпрос. Като изключим и трайно контузените Квадво Дуа и Георги Терзиев другите играчи са на разположение на Руи Мота и треньорския щаб.

Пелегрини за двубоя с Лудогорец: Очаквам труден мач срещу много силен отбор

За Бетис аут са опитните Марк Бартра и Диего Йоренте поради травми, а Пабло Гарсия е с юношеския национален отбор на Испания за Световното първенство до 20 години. Извън игра от дълго време е и националът Иско.

Лудогорец обяви програмата за мача с Бетис, испанците няма да говорят в България преди мача

Надеждите на Лудогорец са, че тимът ще успее да направи нова важна стъпка, с която да се приближи към елиминационната фаза. Първите осем отбора се класират директно за осминафиналите, следващите 16 тима ще играят 1/16-финали. Освен днешния мач за Лудогорец предстоят още срещи с Йънг Бойс, Ференцварош, Селта, ПАОК, Глазгоу Рейнджърс и Ница.