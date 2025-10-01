Сон: Това е една много специална седмица за мен

Бранителят на Лудогорец Сон говори преди сблъсъка от Лига Европа срещу Бетис. Той бе категоричен, че това е една специална седмица за него.

"Чувствам се много добре. Това е една много специална седмица за мен. Играл съм в школата на Бетис. Това е отбор, който се подобрява много в последните години. Има играчи от много високо качество. Виждам, че това е отбор, който иска да стигне възможно най-далеч в турнира.

Ние сме Лудогорец и играем на нашия стадион. Много добре се получи в първия мач, в който взехме победата. Имаме огромното желание да го повторим това и пред нашата публика", заяви Сон.