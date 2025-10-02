Вицепрезидент на ФИФА опроверга Доналд Тръмп

Вицепрезидентът на ФИФА Виктор Монталяни напомни на президента на САЩ Доналд Тръмп, че именно Международната футболна асоциация тази, която в крайна сметка решава кои градове ще бъдат домакини на мачовете от Световното първенство през 2026 г.

Миналата седмица Тръмп намекна, че може да обяви някои градове за „несигурни“ за турнира от 104 мача през следващото лято и да промени подробен организационен план, който ФИФА потвърди през 2022 г. Този план включва стадиони близо до Ню Йорк, Лос Анджелис и Сан Франциско.

Единадесетте северноамерикански града домакини, заедно с три в Мексико и два в Канада, имат договори с ФИФА, която би се сблъскала със значителни логистични и правни проблеми, ако прави промени осем месеца преди началото на 11 юни.

„Турнирът е на ФИФА, юрисдикцията е на ФИФА, ФИФА взема тези решения“, заяви вицепрезидентът на организацията Виктор Монталяни в сряда на конференция за спортен бизнес в Лондон. Канадецът, който председателства КОНКАКАФ, футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите, заяви, че спортът е „по-голям“ от всеки текущ политически дебат.

„С цялото ми уважение към настоящите световни лидери, футболът е по-голям от тях и ще надживее техните режими, правителства и лозунги. Това е красотата на нашия спорт, той е по-голям от всеки индивид и по-голям от всяка страна.“ каза Монталяни в интервю на сцената

Коментарите на Тръмп миналата седмица дойдоха в отговор на въпрос относно градовете домакини на Световното първенство, които се противопоставят на неговите имиграционни политики и борба с престъпността. „Ако смятам, че не е безопасно, ще го преместим“, каза тогава президентът на САЩ в Овалния кабинет.

Тръмп има близки работни отношения с президента на ФИФА Джани Инфантино, който редовно посещава Белия дом. Инфантино не е коментирал публично въпроса за градовете, които се считат за твърде опасни за провеждане на мачове от турнира с 48 отбора, който продължава до 19 юли.

Монталяни заяви в сряда, че всяко решение за отстраняване на Израел от международни състезания е отговорност на УЕФА, а не на ФИФА. Той отрече срещата на Съвета на ФИФА в четвъртък в Цюрих, Швейцария, да обсъжда участието на Израел в квалификациите за Световното първенство.

„На първо място, Израел е член на УЕФА и не е по-различно от това да се справям с член от моя собствен регион. Това е решение на УЕФА. Израел е техен член и те трябва да се справят с това. Уважавам не само процеса, но и тяхното решение“, заяви Монталяни.