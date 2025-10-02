Феновете в Европа може да стоят будни по цяла нощ, за да се наслаждават на любимите си отбори на Мондиал 2026

Феновете на европейските тимове може да се наложи да изтърпят неудобството или да не спят по цяла нощ, или да стават в превични часове от денонощието, за да могат да се насладят на изявите на своите тимове на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през следващата година, призна един от вицепрезидентите на ФИФА Виктор Монталиани. Редица двубои от провелото се през това лято Световно клубно първенство в САЩ трябваше да бъдат спирани за определено време, а високите температури бяха друг изключително утежняващ ситуацията фактор. Именно поради тези причини част от двубоите ще бъдат изиграни в непривични за европейските зрители часове.

“Това винаги е проблем в нашия регион - летата са горещи в Канада и САЩ. Важно е да се поучим от опита. Водим разговори с европейските телевизионни оператори по отношение на това на кои стадиони е възможно да се играе от 15:00 местно време, като например в Атланта. Очевидно това, което се опитваме да направим, след като програма излезе след жребия през декември, е да гарантираме, че всичко е взето предвид. Ще има ли всеки мач перфектен мач перфектен начален час от телевизионна гледна точка? Не знам, защото двубоите са много, но всички фактори ще бъдат взети предвид при правенето на програмата,” заяви шефът на КОНКАКАФ Монталиани.