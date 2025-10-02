Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  2. Футбол свят
Феновете в Европа може да стоят будни по цяла нощ, за да се наслаждават на любимите си отбори на Мондиал 2026

  • 2 окт 2025 | 11:26
  • 2706
  • 1
Феновете на европейските тимове може да се наложи да изтърпят неудобството или да не спят по цяла нощ, или да стават в превични часове от денонощието, за да могат да се насладят на изявите на своите тимове на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през следващата година, призна един от вицепрезидентите на ФИФА Виктор Монталиани. Редица двубои от провелото се през това лято Световно клубно първенство в САЩ трябваше да бъдат спирани за определено време, а високите температури бяха друг изключително утежняващ ситуацията фактор. Именно поради тези причини част от двубоите ще бъдат изиграни в непривични за европейските зрители часове.

“Това винаги е проблем в нашия регион - летата са горещи в Канада и САЩ. Важно е да се поучим от опита. Водим разговори с европейските телевизионни оператори по отношение на това на кои стадиони е възможно да се играе от 15:00 местно време, като например в Атланта. Очевидно това, което се опитваме да направим, след като програма излезе след жребия през декември, е да гарантираме, че всичко е взето предвид. Ще има ли всеки мач перфектен мач перфектен начален час от телевизионна гледна точка? Не знам, защото двубоите са много, но всички фактори ще бъдат взети предвид при правенето на програмата,” заяви шефът на КОНКАКАФ Монталиани.

