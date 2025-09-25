Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА представи талисманите за Мондиал 2026

ФИФА представи талисманите за Мондиал 2026

  • 25 сеп 2025 | 18:34
  • 7154
  • 3

ФИФА потвърди Клътч, Мейпъл и Сайу за талисмани на Световното първенство през 2026, като белоглавият орел, лосът и ягуарът представляват трите страни-домакини: Съединените щати, Канада и Мексико. Всеки талисман има и собствена история, създадена от ФИФА, включително позиция на терена и предистория.

🦅 Клътч (Clutch) е облечен в синия екип за гостуване на националния отбор на САЩ. Белоглавият орел е известен от това, че е в центъра на Големия печат от 1782 г. С акт на Конгреса, подписан от президента Джо Байдън през 2024 г., белоглавият орел е обявен за официална национална птица. Символично за Мондиала той е полузащитник

🫎 Лосът Мейпъл (Maple) представлява Канада и е облечен в червения домакински екип на националния тим. Талисманът черпи вдъхновение и от кленовия лист на Канада, който е национален символ на страната. Той ще е вратар на финалите.

🐆 Ягуарът Сайу (Zayu) представлява Мексико и е облечен в зеления домакински екип на “ацтеките”. Древни цивилизации на Мексико като на маите са придавали огромно значение на ягуара, свързвайки го със света на мъртвите и символизирайки сила и смелост. Сайу ще е централен нападател и капитан.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1335
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1722
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1204
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1821
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1599
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1277
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15277
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130116
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58962
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4129
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1729
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2090
  • 3