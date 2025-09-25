ФИФА представи талисманите за Мондиал 2026

ФИФА потвърди Клътч, Мейпъл и Сайу за талисмани на Световното първенство през 2026, като белоглавият орел, лосът и ягуарът представляват трите страни-домакини: Съединените щати, Канада и Мексико. Всеки талисман има и собствена история, създадена от ФИФА, включително позиция на терена и предистория.

🦅 Клътч (Clutch) е облечен в синия екип за гостуване на националния отбор на САЩ. Белоглавият орел е известен от това, че е в центъра на Големия печат от 1782 г. С акт на Конгреса, подписан от президента Джо Байдън през 2024 г., белоглавият орел е обявен за официална национална птица. Символично за Мондиала той е полузащитник

🫎 Лосът Мейпъл (Maple) представлява Канада и е облечен в червения домакински екип на националния тим. Талисманът черпи вдъхновение и от кленовия лист на Канада, който е национален символ на страната. Той ще е вратар на финалите.

🐆 Ягуарът Сайу (Zayu) представлява Мексико и е облечен в зеления домакински екип на “ацтеките”. Древни цивилизации на Мексико като на маите са придавали огромно значение на ягуара, свързвайки го със света на мъртвите и символизирайки сила и смелост. Сайу ще е централен нападател и капитан.