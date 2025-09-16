Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА ще увеличи паричните компенсации за клубове, които освобождават играчи за Мондиал 2026

ФИФА ще увеличи паричните компенсации за клубове, които освобождават играчи за Мондиал 2026

  • 16 сеп 2025 | 21:29
  • 220
  • 0
ФИФА ще увеличи паричните компенсации за клубове, които освобождават играчи за Мондиал 2026

ФИФА ще разпредели рекордните 355 милиона долара на клубове по целия свят като част от разширена Програма за обезщетения за клубовете, които ще освободят свои играчи за Световното първенство през 2026 година, съобщиха от Световната футболна централа.

Инициативата бележи увеличение от близо 70% спрямо 209-те милиона долара, изплатени след турнира през 2022 г. в Катар. За първи път клубовете, които освобождават играчи за квалификациите за Световното първенство – не само за финалите – ще бъдат компенсирани.

Инициативата е част от подновен меморандум за разбирателство между ФИФА и Европейската клубна асоциация (ECA), подписан през март 2023 г., насочен към създаване на по-приобщаваща и справедлива система за глобалния клубен футбол.

ФИФА променя футболния календар и датите за мачове за националните отбори
ФИФА променя футболния календар и датите за мачове за националните отбори

"Разширеното издание на Програмата за клубни обезщетения на ФИФА за Световното първенство по футбол през 2026 г. отива още една крачка напред, като признава финансово огромния принос, който толкова много клубове и техните играчи по целия свят правят за провеждането както на квалификациите, така и на финалния турнир“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление.

Програмата за национално финансиране (CBP) беше въведена за първи път за Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка. През 2022 г. 440 клуба от 51 асоциации-членки на ФИФА получиха плащания по програмата.

Притежателите на места в ложите на "Ацтека" ще гледат безплатно Мондиал 2026
Притежателите на места в ложите на "Ацтека" ще гледат безплатно Мондиал 2026

С изданието през 2026 г., което ще включва компенсации за играчи, участвали в квалификациите, се очаква броят на клубовете, които ще се възползват, да нарасне значително.

Световното първенство през 2026 г. се провежда от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 1169
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 2430
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 4500
  • 2
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 949
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 2697
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 8108
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 371561
  • 3
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 20948
  • 19
Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 8559
  • 8
Стартовите 11 на Реал Мадрид и Марсилия, Чаби Алонсо прави промени, Винисиус е на пейката

Стартовите 11 на Реал Мадрид и Марсилия, Чаби Алонсо прави промени, Винисиус е на пейката

  • 16 сеп 2025 | 21:09
  • 2581
  • 11
Съставите на Ювентус и Борусия (Дортмунд)

Съставите на Ювентус и Борусия (Дортмунд)

  • 16 сеп 2025 | 21:03
  • 1651
  • 1
ЦСКА представи Валентин Илиев

ЦСКА представи Валентин Илиев

  • 16 сеп 2025 | 16:48
  • 18189
  • 17