Испания може да бойкотира Мондиала заради Израел

Европейският шампион Испания може да бойкотира идния Мондиал през лятото на 2026 година. Закана за това дойде от испански правителствени служители, които намекнаха, че могат да извадят националния си отбор от следващото Световно първенство, ако Израел се класира. Пачи Лопес, говорител на влиятелната Испанска социалистическа работническа партия, заяви, че ситуацията ще бъде оценена, ако се стигне до такъв сценарий.

ФИФА поддържа твърда позиция срещу намесата на правителства във футбола и всяка подобна стъпка би била посрещната със сериозни последици.

Комисия на ООН за разследване заяви тази седмица, че Израел е извършил геноцид срещу палестинците в Газа.

Израел не се е класирал за Световно първенство от 1970 г., но има шанс за участие турнира догодина. В момента тимът е трети в квалификационната си група на УЕФА, с равен брой точки с Италия.

“Ще оценим ситуацията в необходимия момент - заяви Лопес. - Това, което искаме, е хората да осъзнаят, че ако израелски отбори не могат да участват в спортни събития или в „Евровизия“, някои започват да си отварят очите.

Защото нашите са широко отворени и не търпят това, което виждат. Затова не можем и няма да мълчим.“

Изказването на Лопес идват дни, след като 11-ият етап от колоездачната обиколка на Испания беше прекратен заради пропалестински протестиращи на трасето.