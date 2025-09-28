Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Инфантино участва на голям фестивал в Ню Йорк заедно с талисманите на Мондиал 2026

  • 28 сеп 2025 | 11:53
  • 759
  • 0
Президентът на ФИФА Джани Инфантино взе участие в Глобъл Ситизен Фестивал 2025, което се проведе пред 80 000 зрители в Ню Йорк. Събитието събра световни звезди и лидери, за да отпразнуват силата на футбола да обединява хората и да представят нови инициативи, свързани с Световното първенство догодина.

На сцената заедно с Инфантино излязоха изпълнителният директор на Глобал Ситизен Хю Евънс, актьорът и хуманитарист Хю Джакман, световната шампионка от САЩ Карли Лойд и инфлуенсърката Лайза Коши. Публиката бе приветствана и от официалните талисмани на Мондиал 2026 – Мейпъл, Саю и Клъч, които символизират трите домакинства – Канада, Мексико и САЩ.

По време на фестивала ФИФА обяви, че чрез партньорството си с Глобал Ситизен създава специален фонд, който цели да събере 100 милиона долара до началото на Мондиал 2026. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на достъпа до качествено образование за деца в различни части на света. До момента вече са осигурени 30 милиона долара, а Инфантино потвърди, че за всеки продаден билет за световното първенство ще се отделя по 1 долар за фонда.

"Заедно изграждаме свят, в който всяко дете ще има възможност да учи, да се развива и да мечтае смело. Мейпъл, Саю и Клъч представляват не само нашите три домакински държави, но и радостта, единството и щастието, които футболът носи на целия свят.“, заяви президентът на ФИФА.

