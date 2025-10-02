Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Звездите на Реал Мадрид се завръщат за Бразилия за приятелските мачове с Южна Корея и Япония

Звездите на Реал Мадрид се завръщат за Бразилия за приятелските мачове с Южна Корея и Япония

  • 2 окт 2025 | 10:49
  • 510
  • 0
Звездите на Реал Мадрид се завръщат за Бразилия за приятелските мачове с Южна Корея и Япония

Звездите на Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор, Родриго и Едер Милитао се завръщат в състава на Бразилия за контролите срещу Южна Корея и Япония по-късно през този месец. Неймар пък отпадна от селекцията на "Селесао" заради контузия.

Винисиус не получи повиквателна от старши треньора Карло Анчелоти за световните квалификации срещу Чили и Боливия през септември, докато Родриго за последно игра за Бразилия през март.

Централният бранител Едер Милитао, който на клубно ниво също е част от Реал (Мадрид), също се завръща в групата, след като пропусна по-голямата част от миналия сезон заради лечение на контузия на коляното.

Най-добрият реализатор на бразилския футболен отбор Неймар все още не е готов за игра, след като през миналия месец разкъса мускул на бедрото. Очаква се той да може да се завърне на терена през ноември. Вратарят Алисон, защитникът Маркиньос и нападателят Рафиня също отпадат от състава заради травми.

Бразилия обяви приятелски мачове с Южна Корея и Япония
Бразилия обяви приятелски мачове с Южна Корея и Япония

Бразилия гостува на Южна Корея в Сеул на 10 октомври, а четири дни по-късно среща Япония в Токио. Анчелоти заяви, че настоящата селекция далеч не е окончателна за участието на отбора във финалите на Мондиал 2026 в Северна Америка през следващото лято.

"Ясно е, че много от тези играчи ще бъдат в състава за Световната купа, но със сигурност трябва да се вземат под внимание и отсъстващите заради контузии. Това ще бъде една добра възможност за останалите да покажат качествата си", коментира Анчелоти.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7023
  • 0
Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

  • 2 окт 2025 | 07:01
  • 1144
  • 0
Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

  • 2 окт 2025 | 06:42
  • 1188
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 3380
  • 0
Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 2413
  • 0
Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

  • 2 окт 2025 | 04:47
  • 2508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4139
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6593
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8436
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6344
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8677
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7023
  • 0