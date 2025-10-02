Звездите на Реал Мадрид се завръщат за Бразилия за приятелските мачове с Южна Корея и Япония

Звездите на Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор, Родриго и Едер Милитао се завръщат в състава на Бразилия за контролите срещу Южна Корея и Япония по-късно през този месец. Неймар пък отпадна от селекцията на "Селесао" заради контузия.

Винисиус не получи повиквателна от старши треньора Карло Анчелоти за световните квалификации срещу Чили и Боливия през септември, докато Родриго за последно игра за Бразилия през март.

Централният бранител Едер Милитао, който на клубно ниво също е част от Реал (Мадрид), също се завръща в групата, след като пропусна по-голямата част от миналия сезон заради лечение на контузия на коляното.

Най-добрият реализатор на бразилския футболен отбор Неймар все още не е готов за игра, след като през миналия месец разкъса мускул на бедрото. Очаква се той да може да се завърне на терена през ноември. Вратарят Алисон, защитникът Маркиньос и нападателят Рафиня също отпадат от състава заради травми.

Бразилия гостува на Южна Корея в Сеул на 10 октомври, а четири дни по-късно среща Япония в Токио. Анчелоти заяви, че настоящата селекция далеч не е окончателна за участието на отбора във финалите на Мондиал 2026 в Северна Америка през следващото лято.

"Ясно е, че много от тези играчи ще бъдат в състава за Световната купа, но със сигурност трябва да се вземат под внимание и отсъстващите заради контузии. Това ще бъде една добра възможност за останалите да покажат качествата си", коментира Анчелоти.

