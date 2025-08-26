Бразилия обяви приятелски мачове с Южна Корея и Япония

Бразилия ще играе приятелски мачове с Южна Корея и Япония през октомври като част от подготовката си за Мондиала през 2026 година, съобщиха от футболната конфедерация на петкратните световни шампиони.

Селекцията на Карло Анчелоти ще се изправи срещу корейците в Сеул на 10 октомври и срещу Япония в Токио на четири дни след това.

Temos amistosos vindo por aí! 🇧🇷



Em outubro, a Seleção Brasileira entra em campo para dois grandes amistosos na Ásia:



🔥 Coreia do Sul 🆚 Brasil

🔥 Japão 🆚 Brasil



Do outro lado do mundo, mas com a mesma energia de sempre: jogar bonito e emocionar o nosso país💛💚 pic.twitter.com/eqJJ8y1dhZ — brasil (@CBF_Futebol) August 26, 2025

"Селесао" вече си е осигури място на Мондиал 2026 и ще играе срещу Чили и Боливия през септември в последните си два квалификационни мача.

"Планираме да играем с африкански отбори след контролите с Южна Корея и Япония. През март ще премерим сили с тимове от Европа. Това ще ни донесе ценен опит и ще се изправим срещу някои от най-силните противници в много сериозни предизвикателства", заяви Родриго Каетано, координатор към футболната конфедерация на Бразилия.

Новият селекционер на бразилския тим Карло Анчелоти се надява предстоящите мачове да му помогнат да разбере по-добре характеристиките и личността на футболистите преди Мондиал 2026 с 48 отбора в Северна Америка. 66-годишният италианец пое Бразилия през май след престой в Реал Мадрид.