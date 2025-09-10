Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

Популярни
  • 10 сеп 2025 | 15:58
  • 3039
  • 1
Националният отбор на Бразилия спази своето постижение като единственият тим, класирал се за всички световни първенства по футбол в историята, но за сметка на това приключилите снощи квалификации за Мондиал 2026 в Южна Америка се оказаха най-слабите откъм резултати за “Селесао” в цялата история на селекцията.

Съставът на Карло Анчелоти, който пое тима едва в началото на лятото, завърши чак на петото място в класирането в зона “КОНМЕБОЛ”, в което участват десет тима. Заради разширението на Мондиал 2026 до 48 участващи нации Бразилия успя да се класира директно за световния форум, но по старите правила щеше да се наложи да играе плейоф срещу представител на Азия. До петата позиция на петкратния световен шампион се стигна след 8 победи, 4 равенства и 6 загуби в 18 мача, което му отреди актив от 28 пункта. Така бразилците събраха едва 52% от максималния възможен брой от 54 точки, което е най-слабият им резултат в квалификации в историята. Досегашният им антирекорд беше 56% в квалификациите за Мондиал 2002, в който обаче те спечелиха последната си засега световна титла.

За сравнение, в предишния квалификационен цикъл Бразилия събра впечатляващите 45 точки, и то само в 17 двубоя след 14 успеха, 3 ремита и 0 поражения, като вторият сблъсък с Аржентина така и не се състоя. На Световното първенство в Катар обаче тимът беше отстранен в четвъртфиналите, губейки от Хърватия след изпълнение на дузпи.

Снимки: Gettyimages

