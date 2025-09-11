Наркодилър заплаши да ме застреля, разкри бивш национал на Бразилия

Бившият национал на Бразилия Фелипе Мело приключи кариерата си през януари, на 41 години. Сега той направи равносметка на футболния си път и си припомни случка от детството, когато на 15 години е бил заплашен от “висок, татуиран наркодилър”, както той си спомня.

“От време на време се движех с такива хора. Един ден този човек ме дръпна настрани, погледна ме с очи, които никога няма да забравя, и каза: „Ще те застрелям, ако те видя отново тук. Имаш бъдеще във футбола, не искам да те виждам повече тук“. Послушах го. Сега не знам какво се случи с него. Мисля, че е мъртъв“, сподели той в интервю за “Гадзета дело спорт”, говорейки за прякора си Питбула.

“Обожавах да ми викат така. Хората ме помнят само заради грубите фалове, но винаги съм имал качества. На Световното първенство през 2010 г. направих най-добрата асистенция на турнира: тази за Робиньо срещу Нидерландия, когато обаче бях изгонен. Вертикален пас от 20 метра, който го изведе сам срещу вратаря“, посочи той.

14. Felipe Melo 🇧🇷 vs The Netherlands 2010 pic.twitter.com/sBgfUSt5xr — Kofi Denzel 14 (@StvrDenzel) February 1, 2025

В събота Интер и Ювентус се изправят един срещу друг в Серия А, а Фелипе Мело е носил екипа и на двата клуба.

„Добри спомени. Изиграх почти 100 мача за Ювентус, но бях млад и незрял. Допуснах десетки грешки и платих за всички тях. Когато губех топката, феновете ме освиркваха и аз ги пращах по дяволите. Когато се прибрах вкъщи, жена ми ме смъмри. Бях дете. Карах се с всички, отговарях, ставах мрачен и нервен. Дори се скарах с Киелини. Сега се помирихме. Сбогувахме се сърдечно на Световното клубно първенство“, призна той.

Мело разкри още, че Интер вече го е искал през 2009 г., но той в крайна сметка се озова в Ювентус. „Моуриньо ме искаше в Интер, но Фиорентина ме изпрати в Юве. Казаха ми “или отиваш в Ювентус, или отиваш в Ювентус“.

По-късно той все пак имаше възможност да играе за миланския клуб и го направи между 2015 и 2017 г.

Занапред Мело иска да бъде треньор.